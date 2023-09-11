Не справился с управлением: в Ухте пьяный 19-летний парень покалечил друга в ДТП

Не справился с управлением: в Ухте пьяный 19-летний парень закончил поездку в кювете

Вчера, десятого сентября, в Ухте водитель «Лады» десятой модели не справился с управлением и съехал в кювет.

В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло около дома №1 по улице Дорожной в поселке Водный. За рулем легковушки находился 19-летний парень.

В результате ДТП водитель и его 18-летний пассажир получили колотые раны лица и ЧМТ. Госпитализация парням не потребовалась.

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