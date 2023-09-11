В Ижемском районе водитель насмерть сбил человека: его ищет полиция

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 10 сентября, в Ижемском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Трагедия произошла около 2.20. Неизвестный водитель ехал по автодороге Ираель – Усь-Цильма. На 177-м километре машина сбила человека. В результате ДТП погиб пешеход 1977 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель уехал с места аварии. В настоящее время его ищут полицейские.

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