В Коми «Лада» сбила 8-летнего ребенка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 10 сентября, в Сосногорске ВАЗ-21102 сбил восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 14.30. Мужчина 1987 года рождения ехал за рулем «Лады» по улице Гоголя со стороны Первомайской. В районе дома 1Б водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет и сбила ребенка.

В результате ДТП мальчик получил ушиб мягких тканей поясничной области. Госпитализация ребенка не потребовалась. Школьник был на улице без взрослых. Водитель получил права в 2022 году.

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