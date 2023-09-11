Уговорили установить софт на телефоны: мошенники украли у троих жителей Коми 1 млн рублей

Мошенники украли у троих жителей Коми 1 млн рублей Фото: Вера Зенина

Мошенники украли у троих жителей Коми в общей сложности около 1 млн рублей при помощи программ удаленного доступа. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Потерпевшие – двое мужчин и женщина из Сыктывкара и Удорского района. Каждому из этих людей позвонил неизвестный и представился банковским работником. Собеседник заявил, что мошенники пытаются оформить кредиты на мужчин и женщину.

Для того, что избежать этого, жителям Коми посоветовали установить специальное приложение на свой смартфон. Они так и сделали. Кроме того, люди назвали пришедшие на их телефоны коды. Злоумышленники получили доступ к их смартфонам и украли деньги со счетов. Возбуждены уголовные дела.

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