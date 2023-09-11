Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 13:19

Стало известно, когда настанет пик заболеваемости гриппом в Коми

В Коми пик гриппа ожидается в ноябре
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми готовятся к подъему заболеваемости коронавируса и гриппа. Пик последнего, по словам заместителя главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяны Безуглой, придется на ноябрь.

Медик отметила, что оба вируса будут развиваться параллельно. Защититься специалисты советуют от инфекций с помощью прививки. Ранее «КП-Коми» сообщала, кто обязан пройти процедуру вакцинации обязательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болеют тяжело: новорожденные в Коми заразились крайне опасной инфекцией (подробности)