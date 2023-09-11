Стало известно, когда настанет пик заболеваемости гриппом в Коми

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В Коми готовятся к подъему заболеваемости коронавируса и гриппа. Пик последнего, по словам заместителя главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяны Безуглой, придется на ноябрь.

Медик отметила, что оба вируса будут развиваться параллельно. Защититься специалисты советуют от инфекций с помощью прививки. Ранее «КП-Коми» сообщала, кто обязан пройти процедуру вакцинации обязательно.

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