В Коми поймали 62 пьяных водителя: возбуждено девять уголовных дел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю в Коми было возбуждено девять уголовных дел в отношении пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В Коми поймали 62 пьяных водителя. Девять из них сели за руль нетрезвыми повторно. В отношении этих людей завели уголовные дела. За выходные в Коми поймали 30 пьяных водителей. В это количество входят и те автомобилисты, которые отказались проходить медицинское освидетельствование. Больше всего таких нарушителей оказалось в Сыктывкаре, Усинске, Сосногорске и Ухте.

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