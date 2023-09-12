Зарезала ножом своего любимого: в Коми предъявлено обвинение местной жительнице

Жительница Сыктывдинского района убила своего сожителя. Фото: Следком Коми
В Сыктывдинском районе 59-летнюю местную жительницу подозревают в умышленном причинении смерти другому человеку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.
По предоставленным данным, фигурантка уголовного дела распивала алкоголь со своим 45-летним сожителем, когда между ними произошел конфликт. Во время ссоры она схватила и ударила свою жертву ножом два раза. Мужчина скончался от полученных ран на месте происшествия.
В настоящий момент женщине уже предъявили обвинение, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
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