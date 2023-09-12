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НовостиОбщество12 сентября 2023 5:15

Педагога из Коми Владимир Путин наградил благодарностью президента России

Президент России наградил школьного учителя из села Мутный Материк
Источник:kp.ru
Владимир Путин наградил школьного учителя из Коми

Владимир Путин наградил школьного учителя из Коми

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил благодарностью школьного учителя из села Мутный Материк в Усинске. Соответствующее распоряжение было подписано накануне, 11 сентября.

Благодарность президента получила Екатерина Немчинова за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области образования. Наряду с ней награду получили еще шесть педагогов из разных частей страны.

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