Педагога из Коми Владимир Путин наградил благодарностью президента России

Владимир Путин наградил школьного учителя из Коми

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил благодарностью школьного учителя из села Мутный Материк в Усинске. Соответствующее распоряжение было подписано накануне, 11 сентября.

Благодарность президента получила Екатерина Немчинова за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области образования. Наряду с ней награду получили еще шесть педагогов из разных частей страны.

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