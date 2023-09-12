Житель Коми получил штраф за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

В Коми мужчину оштрафовали за попытку дать взятку

В Троицко-Печорском районе за дачу взятки вынесли приговор 54-летнему местному жителю. По предоставленным в Следственном комитете Коми данным, таким путем мужчина пытался подкупить сотрудника ГИБДД. Уголовное дело возбудили по материалам, собранным в МВД и УФСБ.

Установлено, что фигурант уголовного дела несколько раз не сдал экзамен в установленном порядке. Чтобы решить этот вопрос, он обратился к сотруднику ГИБДД с предложением за взятку оказать ему содействие при сдаче экзамена.

О попытке дать взятку правоохранитель сообщил руководителю, а после ситуацию под контроль взяли оперативные службы. В какой-то момент фигурант уголовного дела передал сотруднику ГИБДД 30 тысяч рублей в качестве незаконного вознаграждения, а преступление было зафиксировано и пресечено.

Суд вынес приговор в виде штрафа, размер которого не уточняется. Приговор не вступил в законную силу.

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