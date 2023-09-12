После вмешательства в Коми работникам мехколонны выдали 2,1 млн долга зарплаты

Сотрудники мехколонны в Коми получили долг по зарплате

В Усть-Вымском районе Коми после вмешательства УФССП работникам мехколонны выплатили более 2,1 млн рублей долга по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы исполнить требование суда о выплате зарплаты, приставы взыскали ежемесячные платежи от арендаторов и запретили проводить регистрационные действия с 19 единицами транспорта, в числе которых были прицепы, автокран и самосвалы.

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