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НовостиОбщество12 сентября 2023 6:15

После вмешательства в Коми работникам мехколонны выдали 2,1 млн долга зарплаты

Сотрудники УФССП закончили исполнительные производства о невыплате зарплаты
Источник:kp.ru
Сотрудники мехколонны в Коми получили долг по зарплате

Сотрудники мехколонны в Коми получили долг по зарплате

В Усть-Вымском районе Коми после вмешательства УФССП работникам мехколонны выплатили более 2,1 млн рублей долга по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы исполнить требование суда о выплате зарплаты, приставы взыскали ежемесячные платежи от арендаторов и запретили проводить регистрационные действия с 19 единицами транспорта, в числе которых были прицепы, автокран и самосвалы.

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