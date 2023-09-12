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НовостиОбщество12 сентября 2023 6:49

В ходе СВО погибли военнослужащие из Коми Иван Сиваков и Степан Резниченко

В зоне проведения СВО погибли двое жителей Коми
Источник:kp.ru
В ходе СВО погибли военнослужащие из Коми Иван Сиваков и Степан Резниченко

В ходе СВО погибли военнослужащие из Коми Иван Сиваков и Степан Резниченко

В зоне проведения СВО погибли двое военнослужащих из Коми - ефрейтор Иван Сиваков и старший сержант Степан Резниченко. Об этом сообщил Владимир Уйба.

Иван Сиваков родился в Удорском районе Коми в поселке Ёдва. Он служил старшим разведчиком-дальномерщиком.

Степан Резниченко родом из Троицко-Печорского района. До начала специальной военной операции он проживал в Ухте. Мужчина проходил службу в должности снайпера стрелкового отделения.

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