В ходе СВО погибли военнослужащие из Коми Иван Сиваков и Степан Резниченко

В зоне проведения СВО погибли двое военнослужащих из Коми - ефрейтор Иван Сиваков и старший сержант Степан Резниченко. Об этом сообщил Владимир Уйба.

Иван Сиваков родился в Удорском районе Коми в поселке Ёдва. Он служил старшим разведчиком-дальномерщиком.

Степан Резниченко родом из Троицко-Печорского района. До начала специальной военной операции он проживал в Ухте. Мужчина проходил службу в должности снайпера стрелкового отделения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми поймали 62 пьяных водителя: возбуждено девять уголовных дел (подробнее)