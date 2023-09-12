Мошенник представился сотрудником Госуслуг и украл у жителя Коми 500 тысяч рублей

«Специалист Госуслуг» украл у жителя Коми 500 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенник, представившийся специалистом Госуслуг, украл 500 тысяч рублей у жителя воркутинского поселка Воргашор 1968 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником портала Госуслуг. Собеседник заявил, что на имя жителя Коми оформили кредит. Для того, чтобы исправить ситуацию, мужчине предложили взять заем и перевести на счет. Воркутинец оформил кредиты в нескольких банках и перевел 500 тысяч рублей. Потом мужчина понял, что имел дело с мошенниками, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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