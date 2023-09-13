Житель Коми стал жертвой серийного преступника

Мошенник обманул жителя Прилузского района Коми

В отношении 24-летнего жителя Орла утвердили обвинительное заключение по делу о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в прокуратуре Коми. Среди его жертв оказался мужчина из Прилузского района. По предоставленным данным, пострадавший обратился к фигуранту уголовного дела, который представился сотрудником агентства с просьбой посодействовать ему в оформлении вида на жительства. В результате никакие услуги ему оказаны не были. Результатом стала лишь потеря 60 тысяч рублей. Также жертвами обвиняемого были жители и других областей – Московской и Воронежа. Вину мужчина признал, уголовное дело будут рассматривать в Заводском районном суде Орла. Расследование вели в МВД Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Коми отдали почти 4600 голосов в онлайн-голосовании за мобильный интернет (подробнее)