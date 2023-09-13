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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 4:45

Житель Коми стал жертвой серийного преступника

В районе Коми мужчина лишился 60 тысяч рублей после мошеннической уловки
Источник:kp.ru
Мошенник обманул жителя Прилузского района Коми

Мошенник обманул жителя Прилузского района Коми

В отношении 24-летнего жителя Орла утвердили обвинительное заключение по делу о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в прокуратуре Коми. Среди его жертв оказался мужчина из Прилузского района. По предоставленным данным, пострадавший обратился к фигуранту уголовного дела, который представился сотрудником агентства с просьбой посодействовать ему в оформлении вида на жительства. В результате никакие услуги ему оказаны не были. Результатом стала лишь потеря 60 тысяч рублей. Также жертвами обвиняемого были жители и других областей – Московской и Воронежа. Вину мужчина признал, уголовное дело будут рассматривать в Заводском районном суде Орла. Расследование вели в МВД Коми.

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