Двоих жителей Сыктывкара осудят за попытку продать наркотики

В Сыктывкаре за попытку продать наркотики осудят двоих мужчин

Двух жителей Сыктывкара 31 и 29 лет обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По предоставленным данным, в конце 2022 года фигуранты уголовного дела с наркотической зависимостью решили заработать на продаже наркотиков и вступили в организованную группу.

В мае 2023 года они получили свертки с наркотическими веществами, расфасовали их и перепрятали по тайникам. Вскоре их задержали сотрудники полиции. Свою вину сыктывкарцы признали, дело направлено в суд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Вуктыла забила женщину до смерти из-за личной неприязни (подробнее)