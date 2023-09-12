В Коми поймали курьера мошенников: он забрал у двух пенсионерок 1 млн рублей

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Усинске задержали 18-летнего жителя Рязани, который забирал деньги у обманутых пенсионеров, общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

За сутки в Усинске две пожилые женщины стали жертвами мошенничества. Обеим горожанкам звонили неизвестные и сообщали, что их близкие якобы попали в ДТП. Далее от пенсионерок требовали деньги. Обе женщины отдали свои сбережения пришедшему к ним курьеру. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель Рязани, гостивший у родственников.

Молодой человек рассказал, что нашел такой способ заработка в одной из групп в мессенджере. Приезжий, выполняя указания кураторов, забирал деньги у горожанок и оставлял себе небольшой процент. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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