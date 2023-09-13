Пенсионер из Сыктывкара получил наказание за хранение самодельного оружия

Сыктывкарец получил наказание за самодельное оружие

В Сыктывкаре 67-летнего местного жителя признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. Суд в качестве меры наказания избрал 1,5 года ограничения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Коми. По предоставленным данным, фигурант уголовного дела в своем гараже изготовил револьвер, который хотел использовать для отпугивания животных в лесу. Для этой же цели он отлил свинцовые пули. Самодельное оружие мужчина решил хранить в гараже. О проступке сыктывкарца рассказал его сосед, свою вину подсудимый признал полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Вуктыла забила женщину до смерти из-за личной неприязни (подробнее)