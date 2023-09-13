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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 5:45

Пенсионер из Сыктывкара получил наказание за хранение самодельного оружия

Житель Сыктывкара незаконно изготовил револьвер и пули
Источник:kp.ru
Сыктывкарец получил наказание за самодельное оружие

Сыктывкарец получил наказание за самодельное оружие

В Сыктывкаре 67-летнего местного жителя признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. Суд в качестве меры наказания избрал 1,5 года ограничения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Коми. По предоставленным данным, фигурант уголовного дела в своем гараже изготовил револьвер, который хотел использовать для отпугивания животных в лесу. Для этой же цели он отлил свинцовые пули. Самодельное оружие мужчина решил хранить в гараже. О проступке сыктывкарца рассказал его сосед, свою вину подсудимый признал полностью.

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