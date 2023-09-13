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НовостиОбщество13 сентября 2023 6:15

Администрацию района Коми наказали за незаконную проверку

Чиновника администрации Троицко-Печорска наказали предупреждением за незаконную проверку
Источник:kp.ru
Администрация Троицко-Печорска незаконно провела проверку

Администрация Троицко-Печорска незаконно провела проверку

После отказа прокуратуры Троицко-Печорского района местной администрации в согласовании внеплановой проверки в отношении одного из предприятий в муниципалитете все же провели это мероприятие незаконно.

В ведомстве сообщили, что проверка была к тому же проведена без заблаговременного уведомления, а по ее результатам составили акт. Руководителю муниципалитета в итоге внесли представление об устранении нарушений, а итоги проверки были аннулированы.

Суд привлек должностное лицо к административной ответственности с наказанием в виде предупреждения.

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