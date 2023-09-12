В Коми построят два завода по производству СПГ

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми планируют построить заводы по сжижению природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Инвестиционный проект реализует ООО «Газпром СПГ технологии». Такое соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Предприятия собираются построить в Сыктывкаре и в районе Ухты. Мощность каждого завода составит 3 тонн СПГ в час. Глава Коми Владимир Уйба назвал проект взаимовыгодным. По его словам, «Газпром» сможет увеличить рынок сбыта. Коми же, как подчеркнул руководитель региона, повысит эффективность и безопасность систем энергоснабжения.

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