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НовостиЭкономика12 сентября 2023 12:52

В Коми построят два завода по производству СПГ

Один из них появится в Сыктывкаре, а другой – в районе Ухты
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми планируют построить заводы по сжижению природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Инвестиционный проект реализует ООО «Газпром СПГ технологии». Такое соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Предприятия собираются построить в Сыктывкаре и в районе Ухты. Мощность каждого завода составит 3 тонн СПГ в час. Глава Коми Владимир Уйба назвал проект взаимовыгодным. По его словам, «Газпром» сможет увеличить рынок сбыта. Коми же, как подчеркнул руководитель региона, повысит эффективность и безопасность систем энергоснабжения.

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