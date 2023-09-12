В Ижемском районе Коми сняли карантин по анемии лошадей

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В Ижемском районе Коми был снят карантин по анемии лошадей. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства республики Ильдар Андарьянов.

Карантин действовал в поселке Щельяюр. Ограничения там сняли. Дело в том, что в поселке провели комплекс оздоровительных мероприятий. Благодаря этому удалось ликвидировать эпизоотические очаги. Кроме того, распространение болезни в Щельяюре прекращено.

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