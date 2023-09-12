Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 13:48

В Ижемском районе Коми сняли карантин по анемии лошадей

Ограничения действовали в Щельяюре
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Ижемском районе Коми был снят карантин по анемии лошадей. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства республики Ильдар Андарьянов.

Карантин действовал в поселке Щельяюр. Ограничения там сняли. Дело в том, что в поселке провели комплекс оздоровительных мероприятий. Благодаря этому удалось ликвидировать эпизоотические очаги. Кроме того, распространение болезни в Щельяюре прекращено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Княжпогостском районе Коми ввели карантин по птичьему гриппу (подробности)