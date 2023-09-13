Уехал на велосипеде в лес: в Ухте пропал мужчина с собакой

В пгт. Боровой в Ухте пропал без вести 59-летний Леонид Курманов. Мужчина не дает о себе знать с 12 сентября - в тот день он уехал на черном велосипеде в сторону леса.

Приметы: темно-русые волосы, нормальное телосложение, рост 170 см, голубоглазый. На нем были брюки темно-зеленого цвета и клетчатая серая кофта. Вместе с ним была собака по кличке Гром.

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