Двое воркутинцев захотели заработать на бирже и отдали мошенникам 650 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли 64-летнего и 49-летнего жителей Воркуты около 650 тысяч рублей под предлогом инвестирования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинцы решили заработать на бирже. Они зарегистрировались на сайте и под руководством «менеджера» клали деньги на электронные кошельки. Жители Заполярья были уверены, что скоро получат прибыль. Однако в действительности северяне лишились в общей сложности около 650 тысяч рублей. Это были их личные сбережения. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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