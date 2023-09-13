В Сыктывкаре 15-летний подросток угнал четыре машины и украл инструменты
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Сыктывкаре 15-летнего подростка обвиняют в четырех угонах и краже. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
С мая по июль подросток угнал четыре машины. В одном из случаев у фигуранта был подельник – 19-летний молодой человек. Ему также предъявлено обвинение. В одной из машин подросток обнаружил инструмент. Юноша украл их, причинив владельцу значительный ущерб. Уголовное дело в суд направили в суд.
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Машина была обнаружена с повреждениями (подробности)