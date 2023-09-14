В Коми глава сельского поселения получил штраф за нарушение законодательства

В Усть-Вымском районе Республики Коми за нарушение срока рассмотрения обращения местного жителя оштрафовали главу сельского поселения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В июле текущего года житель поселка Донаёль обратился в администрацию сельского поселения по вопросу земельного законодательства при возведении вблизи многоквартирного дома частных построек.

Ответ заявителю был дан с нарушением 30-дневного срока. На главу сельского поселения завели административное дело и оштрафовали на пять тысяч рублей.

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