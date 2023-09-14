Мужчина и женщина из Сыктывкара отдали мошенникам 2,2 млн рублей Фото: Вера Зенина

За сутки мошенники украли у двух жителей Сыктывкара более 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, 39-летнему сыктывкарцу позвонил «представитель биржевой компании». Собеседник убедил жителя столицы Коми взять кредиты, вложить деньги и получать дивиденды. Мужчина перевел более 1 млн рублей, однако никаких доходов не получил.

Кроме того, 60-летней сыктывкарке, работающей врачом, позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что по счету медика совершаются подозрительные действия. Последовав рекомендациям, сыктывкарка взяла в кредит 1,2 млн рублей и перевела злоумышленникам. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарцы попадаются на уловки мошенников через Telegram (подробности)