В Сыктывкаре столкнулись четыре автомобиля: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 13 сентября, в Сыктывкаре столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 7.27 на Октябрьском проспекте. Мужчина 1979 года рождения находился за рулем УАЗа. Машина выезжала с прилегающей территории дома №123/7. При этом водитель не уступил дорогу Chevrolet Aveo. В итоге автомобили столкнулись. От удара Chevrolet выбросило на встречную полосу. Там иномарка врезалась в Audi A6 и Kia Sportage.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Audi 1992 года рождения получил перелом левой руки. У мужчины 1960 года рождения, находившегося за рулем Kia, диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану головы. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

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