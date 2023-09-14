В Ухте поймали двух курьеров мошенников: их будут судить

В Коми пойдут под суд 17-летний курьер мошенников и его сообщник
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ухте 18-летнего местного жителя и его 17-летнего знакомого обвиняют в трех эпизодах мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В июле фигуранты действовали в составе организованной группы. Личности других сообщников установить не удалось. Участники преступной звонили женщинам, представлялись правоохранителями и заявляли, что их родственники попали в ДТП. Далее злоумышленники требовали денег для того, чтобы участники аварии избежали уголовной ответственности и загладили причиненный вред.
К ухтинкам приезжали обвиняемые. Они забирали деньги, переводили организаторам и оставляли себе процент. Потерпевшими стали три ухтинки в возрасте от 79 до 83 лет.
Было возбуждено уголовное дело. 18-летнего фигуранта заключили под стражу, а 17-летний находится под домашним арестом. Уголовное дело планируют передать в суд.
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