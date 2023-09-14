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В Сыктывкаре по ошибке заасфальтировали ограждение, в настоящее время участок приводят в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти узнали об инциденте от жителей. Сыктывкарцы рассказали, что рабочие заасфальтировали ограждение. Сейчас участок приводят в порядок. После демонтажа ограждения на территории убрали мусор и выровняли асфальт.

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

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