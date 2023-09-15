Тепло в дома Сыктывкара начнут подавать с 15 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С пятницы, 15 сентября, в Сыктывкаре начинается подача тепла в жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе Коми филиала ПАО «Т Плюс».

Организация начинает подавать тепло на основании постановления сыктывкарской администрации. Включать отопление в многоэтажках будут поэтапно. График согласован с администрацией столицы Коми. Для подключения УК и ТСЖ подают в энергосбытовую компанию заявки вместе с документами, подтверждающими готовность домов к отопительному сезону.

На всех котельных столицы Коми отремонтировали оборудование. На трубопроводах провели гидравлические испытания для выявления и устранения дефектов.

– Вся инфраструктура готова к подаче тепла, – говорится в сообщении.

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