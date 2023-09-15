Администрация Сыктывкара хочет взять в кредит 120 млн рублей Фото: Вера Зенина

Администрация Сыктывкара планирует взять в кредит 120 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Аукцион на оказание такой услуги уже завершился. Администрация планирует получить деньги на срок с 11 декабря 2023 года по 28 июня 2024 года. Начальная максимальная цена контракта составляет 8,5 млн рублей, а процентная ставка – 15,42%.

Деньги нужны администрации на финансирование дефицита бюджета, погашение долгов и пополнение остатка средств. На аукцион не поступило ни одной заявки.

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