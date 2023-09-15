В Коми опрокинулся мопед: пострадал 16-летний подросток

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 14 сентября, в Усть-Куломском районе опрокинулся мопед, в результате чего пострадал водитель 2007 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 23.03. Молодой человек 2007 года рождения ехал на мопеде «Комета» по автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск со стороны Усть-Кулома в сторону столицы Коми. На 163-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого мопед опрокинулся на дороге.

В результате ДТП пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибленные раны. Юношу увезли в больницу. Молодой человек был в мотошлеме. Прав он не получал.

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