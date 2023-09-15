У ухтинца нашли почти полкило наркотиков: его могут посадить на 20 лет

Жителю Коми грозит до 20 лет колонии за наркоторговлю
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ухте задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
В лесу вблизи поселка Ветлосян полицейские задержали мужчину. Правоохранители изъяли 22 свертка с порошкообразным веществом. Дома у фигуранта нашли еще более 470 грамм вещества белого цвета. Выяснилось, что все это – в общей сложности более 490 грамм мефедрона.
Подозреваемый рассказал, что купил наркотики в интернет-магазине. Мужчина планировал продать это вещество, делая тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело, ухтинца заключили под стражу. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Коми замглавы Ижемского следственного отдела уволили за наркоторговлю
Его могут посадить на 20 лет (подробности)