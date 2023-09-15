У ухтинца нашли почти полкило наркотиков: его могут посадить на 20 лет

Жителю Коми грозит до 20 лет колонии за наркоторговлю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В лесу вблизи поселка Ветлосян полицейские задержали мужчину. Правоохранители изъяли 22 свертка с порошкообразным веществом. Дома у фигуранта нашли еще более 470 грамм вещества белого цвета. Выяснилось, что все это – в общей сложности более 490 грамм мефедрона.

Подозреваемый рассказал, что купил наркотики в интернет-магазине. Мужчина планировал продать это вещество, делая тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело, ухтинца заключили под стражу. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

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