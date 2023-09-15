В Коми двое школьников отправили мошенникам 215 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В Коми мошенники обманули двух школьников и украли у их родителей более 215 тысяч рублей под предлогом покупки аксессуаров для онлайн-игр. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В полицию обратились жители Сыктывкара и Ижемского района. Это были родители двух школьников. Одному ребенку 10 лет, а другому – 12. Оба мальчика общались с интернет-друзьями в мессенджере. Беседа проходила в группе поклонников онлайн-игр.

Далее с детьми связался неизвестный. Он предложил школьникам купить виртуальные девайсы для усовершенствования игры. Злоумышленник отправил ссылку, где нужно было ввести данные карты и код из смс-уведомления. Школьники так и сделали. Со счетов их родителей в общей сложности пропало более 215 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка.

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