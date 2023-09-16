За сутки в Коми два велосипедиста попали в ДТП

Под колеса автомобилей в Коми попали две человека на велосипеде

По данным ГИБДД Коми, в республике 15 сентября под колеса автомобиля попали два велосипедиста. ДТП зарегистрированы в Сыктывкаре и Ухте.

В Сыктывкаре, как уточнили в ведомстве, неустановленный водитель электросамоката на Коммунистической улице столкнулся с велосипедистом и скрылся с места ДТП. Пострадавший получил травмы различной тяжести.

В Ухте водитель автомобиля Фольксваген на проспекте Ленина при повороте направо наехал на 15-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.

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