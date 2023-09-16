Уроженец Петербурга получил новый срок за оскорбление сотрудника колонии в Ухте

За оскорбление сотрудника колонии осужденный в Коми получил срок

В Коми за публичное оскорбление сотрудника исправительного учреждения к уголовной ответственности привлекли уроженца Санкт-Петербурга, который отбывает наказание в колонии № 24 в Ухте. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, 2 марта 2023 года во время утренней проверки осужденный высказал в адрес начальника отряда отдела по воспитательной работе оскорбления в нецензурной форме.

Свою вину в совершении преступления фигурант уголовного дела не признал. В результате ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на девять месяцец. В совокупности с предыдушим преступлением он окончательно получил 13 лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Похитила банковскую карту: жительница Выльгорта разбила женщине голову камнем (подробнее)