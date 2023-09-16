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НовостиОбщество16 сентября 2023 6:47

В Сыктывкаре построили четыре этажа из шести инфекционной больницы

Министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов рассказал о строительстве нового корпуса медучреждения
Источник:kp.ru
В Коми продолжается строительство инфекционной больницы

В Коми продолжается строительство инфекционной больницы

Министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов рассказал на совещании в Госсовете Коми о том, как продвигается строительство республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре. По его словам, в настоящий момент идут работы на третьем этаже здания, а также началась установка бетонных колонн на четвертом.

По словам Чибисова строительство нового корпуса началось в апреле. Сейчас уже полностью построено три этажа. Техническая готовность объекта к текущему моменту составляет 1,2%.

Министр также отметил, что с учетом корректировки проектной документации стоимость строительства составляет 5,2 млрд рублей с учетом актуальных цен.

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