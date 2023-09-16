Протащила по асфальту: жительница Коми жестоко обошлась со своим знакомым

В Ухте 24-летняя девушка протащила своего знакомого под автомобилем

В Следственном комитете Коми 24-летнюю жительницу Ухты обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, преступление произошло в июле 2023 года на улице Сенюкова, когда фигурантка уголовного дела и ее 42-летний знакомый распивали алкоголь. В какой-то момент мужчина вышел из машины, а девушка наехала на него и протащила под днищем автомобиля не менее 80 метров.

В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью, а женщина вызвала скорую. Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

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