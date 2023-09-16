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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 12:35

Во время СВО погиб Константин Рогов из Сыктывкара

Глава Коми сообщил о гибели местного жителя в СВО
Источник:kp.ru
Фото погибшего предоставили в пресс-службе Владимира Уйбы

Фото погибшего предоставили в пресс-службе Владимира Уйбы

Глава Коми Владимир Уйба 16 сентября на странице своих социальных сетей опубликовал информацию о гибели во время СВО жителя республики. По его словам, речь идет о рядовом Константине Рогове.

Со слов Уйбы, Константин служил водителем мотострелкового отряда. Руководитель республики выразил соболезнования близким и родным, пожелав мужества и сил, чтобы пережить эту боль.

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