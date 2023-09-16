Во время СВО погиб Константин Рогов из Сыктывкара

Фото погибшего предоставили в пресс-службе Владимира Уйбы
Глава Коми Владимир Уйба 16 сентября на странице своих социальных сетей опубликовал информацию о гибели во время СВО жителя республики. По его словам, речь идет о рядовом Константине Рогове.
Со слов Уйбы, Константин служил водителем мотострелкового отряда. Руководитель республики выразил соболезнования близким и родным, пожелав мужества и сил, чтобы пережить эту боль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Протащила по асфальту: жительница Коми жестоко обошлась со своим знакомым (подробнее)