Во время СВО погиб Константин Рогов из Сыктывкара

Фото погибшего предоставили в пресс-службе Владимира Уйбы

Глава Коми Владимир Уйба 16 сентября на странице своих социальных сетей опубликовал информацию о гибели во время СВО жителя республики. По его словам, речь идет о рядовом Константине Рогове.

Со слов Уйбы, Константин служил водителем мотострелкового отряда. Руководитель республики выразил соболезнования близким и родным, пожелав мужества и сил, чтобы пережить эту боль.

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