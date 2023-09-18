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НовостиОбщество18 сентября 2023 4:45

Сыктывкарец лишился прав после неоднократного выеда на встречную полосу

Житель Сыктывкара пытался оспорить решение Верховного суда о лишении прав
Источник:kp.ru
Сыктывкарца лишили прав за выезд на встречную полосу

Сыктывкарца лишили прав за выезд на встречную полосу

В Сыктывкаре 68-летнего местного жителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения. По данным прокуратуры Коми, дело рассматривали в апелляционном порядке в Верховном суде.

Суд установил, что 3 июля 2021 года мировой судья признал мужчину виновным в повторном выезде на полосу, которая была предназначена для встречного движения и лишил его права водить сроком на год.

В 2022 году сыктывкарец снова сел за руль и выехал на встречную полосу, после чего его остановили сотрудники ГИБДД.

Тогда мужчине Сыктывкарский городской суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей и лишения права сроком на 1,5 года. Подсудимый пытался обжаловать штраф, но суд оставил приговор в силе.

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