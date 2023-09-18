В Коми подорожало молоко и мясо

С 5 по 11 сентября в Республике Коми изменились цены на некоторые продукты. Данные предоставил Комистат.

За прошедшую неделю выросли цены: на бананы - на 1,1%, масло подсолнечное - на 2,3%, огурцы - на 2,4%, помидоры - на 3%, мясо кур - на 3,1%, молоко стерилизованное — на 4,5%.

Ниже, чем на прошлой неделе, отмечены цены: на черный чай байховый - 2,7%, гречку - на 3,5%, колбасы вареные - на 3,7%, капусту белокочанную - на 5,7%, свеклу - на 7,8%.

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