Заявил о пропаже велосипеда: жителя Коми наказали за ложный вызов полиции

Жителя Коми наказали за ложный вызов полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сысольском районе 34-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за ложный вызов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина находился у себя дома. Житель Коми позвонил по номеру 112 и заявил, что у него пропал велосипед. Однако эта информация не подтвердилась. На место прибыли полицейские. Они обнаружили велосипед у входа в администрацию Визинги. Нарушитель объяснил причину ложного вызова. Он хотел проверить оперативность полиции и посмотреть, как быстро приедут правоохранители.

Было заведено административное дело. Мировой судья оштрафовал мужчину на 1100 рублей.

– Постановление не вступило в законную силу, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми совершил ложный звонок в полицию, чтобы узнать о сожительнице

Женщина ушла от него из дома (подробности)