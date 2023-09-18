Заявил о пропаже велосипеда: жителя Коми наказали за ложный вызов полиции

Жителя Коми наказали за ложный вызов полиции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Сысольском районе 34-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за ложный вызов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
Мужчина находился у себя дома. Житель Коми позвонил по номеру 112 и заявил, что у него пропал велосипед. Однако эта информация не подтвердилась. На место прибыли полицейские. Они обнаружили велосипед у входа в администрацию Визинги. Нарушитель объяснил причину ложного вызова. Он хотел проверить оперативность полиции и посмотреть, как быстро приедут правоохранители.
Было заведено административное дело. Мировой судья оштрафовал мужчину на 1100 рублей.
– Постановление не вступило в законную силу, – говорится в сообщении.
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