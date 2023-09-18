В Сыктывкаре женщина перевела мошенникам более 3 млн рублей Фото: Вера Зенина

Мошенники украли у 43-летней предпринимательницы из Сыктывкара более 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что кто-то пытается списать деньги со счета сыктывкарки. Далее горожанку убедили взять зеркальный займ и перевести деньги на «безопасную ячейку». Женщина взяла в кредит 2,6 млн рублей, добавила свои 443 тысячи и перевела на указанный счет. После этого жительница Коми обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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