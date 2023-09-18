В Коми дорожников заставили сделать освещение в Усть-Куломе

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Управление автомобильных дорог Коми обязали оборудовать уличное освещение в Усть-Куломском районе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Речь идет о подъезде к Усть-Кулому со стороны автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск. На участке, проходящем через село, нет освещения. При этом вдоль дороги активно строят дома.
– Отсутствие освещения на улице причиняет значительные неудобства местным жителям и создает предпосылки возникновения аварийных ситуаций, – отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомство подало судебный иск. Управление автомобильных дорог Коми обязали организовать освещение на вышеупомянутом участке.
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