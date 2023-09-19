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НовостиОбщество19 сентября 2023 5:47

На территории Сосногорска пройдут рейды ГИБДД

Рейды в Сосногорске продолжатся до 22 сентября
Источник:kp.ru
Жителей Сосногорска предупредили о профилактических рейдах

Жителей Сосногорска предупредили о профилактических рейдах

В ГИБДД Сосногорска сообщили, что на территории города ожидаются рейды. По предоставленным данным, профилактические мероприятия запланированы до 22 сентября.

В ведомстве сообщили, что водителей будут проверять на наличие неоплаченных штрафов. Жителей предупредили, что в соответствии с Кодексом штраф должен быть уплачен в срок до 60 дней со дня вступления постановления.

В случае неуплаты грозит административный арест или обязательные работы до 50 часов.

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