Житель Коми задолжал полмиллиона за коммунальные услуги

Житель Коми задолжал 500 тысяч за электричество

В Коми местный житель задолжал полмиллиона за коммунальные услуги. По данным пресс-службы судов, в собственности мужчины было нежилое помещение, и за его использование свой долг он выплачивать не собирался.

В суд обратился поставщик электроэнергии, в ответ на которые ответчик направлял встречные иски. При рассмотрении дела было установлено, что на приборе учета была нарушена антимагнитная пломба.

Ответчик не смог доказать, что не пользовался электричеством. Суд удовлетворил требования о выплате в полном объеме.

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