В Сыктывкаре восстанавливают асфальт на местах реконструкции теплосетей

Подрядная организация восстанавливает асфальт в местах реконструкции теплосетей в Сыктывкаре по улицам Ленина и Советской. Также уже на этой неделе рабочие приступят к работам на улице Первомайской.

Специалисты укладывают новый щебеночно-мастичный асфальтобетон по всей ширине дороги с восстановлением бордюров.

Завершить работы и открыть движение по проезжей части планируется:

по ул. Советской – вечером 21 сентября;

по ул. Ленина от перекрестка с ул. Куратова до перекрестка с ул. Пушкина включительно – вечером 21 сентября;

по ул. Первомайской - 5 октября;

по ул. Ленина от перекрестка с Пушкина до перекрестка с ул. Д. Каликовой – 10 октября.

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