В Коми две женщины подрались в кафе: одну задержали

В Коми задержали устроившую дебош в кафе женщину Фото: Олег ЗОЛОТО

В Печоре сотрудники Росгвардии задержали женщину 1992 года рождения, устроившую дебош в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В одном из кафе сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Выяснилось, что в кафе подрались две посетительницы. При этом одна из участниц конфликта продолжала нарушать общественный порядок. Женщина вела себя агрессивно и безадресно материлась. При этом нарушительница всячески игнорировала замечания как персонала, так и силовиков. В итоге женщину задержали.

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