Вел себя агрессивно и провоцировал драку: в Сыктывкаре задержали буйного посетителя кафе

В Сыктывкаре задержали пытавшегося устроить драку посетителя кафе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии задержали молодого человека 1999 года рождения, который провоцировал драку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В одном из увеселительных заведений сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Выяснилось, что пьяный молодой человек вел себя агрессивно. Он конфликтовал с персоналом заведения и провоцировал других посетителей на драку. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя. Молодого человека доставили в полицию.

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