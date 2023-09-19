В Воркуте мужчина пытался ограбить магазин: его задержали росгвардейцы

В Коми задержали мужчину, который пытался ограбить магазин Фото: Мария ЛЕНЦ

В Воркуте задержали мужчину 1987 года рождения, который пытался ограбить магазин. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

В одном из магазинов мужчина пытался вынести товар стоимостью около тысячи рублей. На место прибыли росгвардейцы. Злоумышленник оказал сопротивление. Поэтому сотрудники Росгвардии применили физическую силу и спецсредства. В итоге нарушителя задержали. По факту случившегося проводится проверка.

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