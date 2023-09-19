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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 13:03

Сыктывкарец заплатил мошенникам за «поломку» сайта интим-услуг

Мошенники требовали у сыктывкарца 39 тысяч рублей за поломку сайта интим-услуг
Источник:kp.ru
Сыктывкарец заплатил мошенникам за «поломку» сайта интим-услуг

Сыктывкарец заплатил мошенникам за «поломку» сайта интим-услуг

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники требовали у 38-летнего жителя Сыктывкара 39 тысяч рублей за то, что он якобы сломал сайта интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарец зашел на сайт интим-услуг. Выбрав фото понравившейся девушки, мужчина несколько раз попытался с ней связаться. Однако сделать это у жителя Коми не получилось.

Утром сыктывкарцу позвонил неизвестный. Собеседник заявил, что горожанин якобы сломал сайт своими неумелыми действиями. Мужчина перевел 39 тысяч рублей. Звонивший потребовал еще. Тогда сыктывкарец понял, что общался с мошенником, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут подозреваемого.

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