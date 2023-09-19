Житель Коми в ответ на оскорбление выстрелил в друга из ружья и добил палкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя усинского поселка Мутный Материк признали виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Трагедия произошла 26 мая. Двое мужчин отправились на рыбалку. Они выпивали, и один собутыльник оскорбил другого. Между приятелями возник конфликт. Оскорбленный мужчина несколько раз ударил обидчика по лицу, выстрелил из ружья «ИЖ-16» в его правую руку. Затем фигурант как минимум дважды ударил пострадавшего палкой по лицу.

– От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления, – говорится в сообщении.

Суд приговорил фигуранта к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.

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